Spanien: Segelcrew schießt auf Orcas

Die Tiere sind vom Aussterben bedroht. Jetzt fordert der Meeresschutzverein OceanCare rechtliche Konsequenzen.

In der spanischen Meeresstraße von Gibraltar kam es zu einem Zwischenfall, bei dem eine Segelcrew auf Orcas schoss. Vermutlich aus Angst, denn die Orcas in der Gegend sollen bereits in der Vergangenheit Jachten und Schiffe attackiert haben. Das vermutet zumindest Mark Simmonds, Direktor bei OceanCare.

Der Meeresschutzverein OceanCare verurteilt das Verhalten aber trotzdem. Denn: Orcas sind vom Aussterben bedrohte Tiere, von denen es in Gibraltar nur noch knapp 50 Stück gibt. Ob ein Tier verletzt oder getötet wurde, wisse man noch nicht. Die örtliche Polizei ermittelt.

Orcas in freier Wildbahn [haben] noch nie Menschen direkt attackiert. Wir stehen nicht auf deren Speisekarte.

Showdown, wenn Orcas auf Segler treffen?

Warum Orcas die Boote attackieren, können sich Experten nicht erklären. Sie vermuten, dass die sogenannten Killerwale tatsächlich nur spielen wollen.

