Nach "Bachelor in Paradise": Serkan und Samira heiraten heute! 💍

Nach zwei gemeinsamen Jahren und ihrem ersten Kind wagen die beiden Influencer den nächsten Schritt in ihrer Beziehung.

Auf Instagram hatte Serkan Yavuz ein Video von seinem Antrag geteilt. Im Urlaub auf Mykonos in Griechenland hat er Samira Klampfl am Strand gefragt, ob sie ihn nach zwei Jahren Beziehung heiraten möchte. Und: She said Yes!

Serkan und Samira: Hochzeit so schnell es geht

Ihre Verlobung machten sie erst vor zwei Tagen bekannt - jetzt geht es schon ans Eingemachte. Samira und Serkan wollen heute heiraten - zumindest standesamtlich, um die Bürokratie abzuhaken. Das erzählt Samira in ihrer Insta-Story. Bis zur großen Hochzeit dauert es noch ...

Serkan und Samira: In Love nach "Bachelor in Paradise"

Samira und Serkan haben sich 2021 bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt. Kurz nach der Show zogen sie zusammen und verkündeten die happy News: Samira ist schwanger. Ihr erstes gemeinsames Kind Nova Skye Sya kam im Mai 2022 auf die Welt. Damit sind Serkan und Samira das erste Paar von "Bachelor in Paradise" mit einem Baby.