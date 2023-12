30 Minuten weniger Social Media: Macht dich das zufriedener?

Ja, zeigt eine aktuelle Studie. Wenn du täglich weniger auf Insta, TikTok und Co. abhängst, soll dir das auch im Job helfen.

Schon eine halbe Stunde weniger Social Media am Tag soll etwas bringen. Das zeigt eine Untersuchung der Ruhr-Universität Bochum und des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit:

Wer seine Social-Media-Nutzung täglich um dreißig Minuten reduziert, ist laut Studie zufriedener, weniger gestresst und engagierter im Job.

Warum? Uni-Psychologin Julia Brailovskaia sagt, dass die Menschen dadurch wohl mehr Zeit für Arbeitsaufgaben haben. Wer sich häufig unterbreche, verliere Konzentration.

Außerdem hatten laut Uni Bochum schon frühere Studien gezeigt, dass durch weniger Zeit auf Social Media auch depressive Symptome verringert werden können.

Zufriedener durch weniger Social Media: Wie lief die Studie?

Am Experiment nahmen laut Forschungsteam 166 Personen mit verschiedenen Jobs teil, die täglich mindestens 35 Minuten nicht-arbeitsbezogen Social Media nutzten. Sie wurden in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe änderte nichts an ihrem Nutzungsverhalten, die andere reduzierte es für eine Woche um täglich 30 Minuten.

Wir konnten schon nach dieser kurzen Zeit belegen, dass sich bei der Gruppe, die 30 Minuten weniger täglich in Sozialen Kanälen verbrachte, die Arbeitszufriedenheit und die psychische Gesundheit deutlich verbessert haben.

Die positiven Effekte der geringeren Nutzung von Social Media sollen auch nach dem Ende des Versuchs angehalten und sich mit der Zeit sogar gesteigert haben.

