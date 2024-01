Supercopa: Real Madrid gewinnt klar gegen Barça

Real Madrid hat im Finale des spanischen Supercups 4:1 gegen Barcelona gewonnen. Vinícius Júnior rasierte komplett.

Denn der Brasilianer traf bereits in der ersten Halbzeit dreimal für Real Madrid (7./10./39.). Zwar hat der frühere Bundesliga-Stürmer Robert Lewandowski ein Tor für Barça beigesteuert (33. Minute) - am Ende war das aber zu wenig. Rodrygo legte noch das vierte Tor in der 64. Minute nach und damit war der Sack komplett zu.

✨ #SUPERCAMPEONES ✨ pic.twitter.com/84Kl9QrhWN

Für Real war es der insgesamt 13. Sieg im spanischen Supercup. Rekordsieger bleibt mit 14 Titeln Barça.

