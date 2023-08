Essen safen statt Wegwerfen - so sparst du Kohle!

Nix im Kühlschrank? Mit diesen Apps hast du für wenig Geld trotzdem einen vollen Bauch. 👩🏾‍🌾

In Deutschland werden jedes Jahr pro Kopf 78 Kilo Lebensmittel weggeschmissen. Das zeigt die Statistik der Bundeszentrale für Ernährung und Landwirtschaft. Diese Apps können dabei helfen, etwas dagegen zu tun:

Lebensmittel in deiner Hood sammeln

Und zwar nicht beim Containern (also Lebensmittel aus dem Müll beim Supermarkt fischen), sondern easy mit der App "Mundraub". Die zeigt auf einer Karte an, wo sich in deiner Stadt öffentliche Kräuterbeete, Obst- oder Nussbäume befinden. Da kannst du dich jederzeit bedienen.

Restaurant-Feinschmecker für Sparfüchse

Sushi, Curry, Burger oder einfach Produkte aus dem Supermarkt, die kurz vor oder nach dem Verfallsdatum sind? Die gibt es bei der App "Too Good To Go". Ihr sucht euch aus worauf ihr Bock habt und könnt fett sparen: Zum Beispiel kann eine große Portion Curry mit Reis nur noch 3,50 Euro statt 13 Euro kosten.. Die Preise variieren je nach Lokal. Aber Achtung: Ihr könnt euch beim Restaurant nicht aussuchen, was ihr wollt. Es gibt das, was übrig ist.

Was lässt sich bloß damit kochen?!

Wenn du dich das fragst, dann hilft dir die App "Zu gut für die Tonne" der Bundeszentrale für Ernährung und Landwirtschaft. Du gibst die Zutaten, die du noch in deinem Kühlschrank hast, ein und erhältst dafür einen Rezeptvorschlag zum Nachkochen.

Tipps der Verbraucherzentrale

Wenn du beim Einkaufen finanziell am strugglen bist, kannst du noch auf folgende Dinge achten:

Weniger Fleisch, Fisch oder Fleischersatzprodukte kaufen

Auch mal auf dem Markt vorbeischauen - das kann günstiger sein als immer im Supermarkt einzukaufen

Bei Discountern und Supermärkten vor Ort Angebote abchecken (In den jeweiligen Apps gibt es oft Coupons)

Mit einer Einkaufsliste losziehen

In Mainz und vielen anderen Städten stehen Foodsharing-Schränke mit Gratis-Essen: