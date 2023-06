In Baden-Württemberg streiken heute viele Ärzte und haben ihre Praxen zu. Was du im Notfall tun kannst, steht hier.

Bei der Protestaktion machen Hausärzte und Fachärzte mit. Sie wollen damit zeigen, dass sie gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung sind. Damit sind die Ärztinnen und Ärzte nicht einverstanden:

Fachkräftemangel: Es gibt in Deutschland zu wenig Ärzte.

Es gibt in Deutschland zu wenig Ärzte. Wartezeiten : Manchmal muss man sehr lange warten, bis man einen Termin bei einem Spezial-Arzt oder Psychotherapeuten bekommt.

: Manchmal muss man sehr lange warten, bis man einen Termin bei einem Spezial-Arzt oder Psychotherapeuten bekommt. Bürokratie: Ärzte müssen sich an viele Regeln halten und das kostet Zeit. Dabei geht es zum Beispiel um Unterlagen und Formulare, die richtig ausgefüllt werden müssen, sowie die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen.

Die Ärzte sagen, dass sie dadurch die Menschen nicht mehr so gut versorgen können. Um auf diese Probleme aufmerksam zu machen, haben sie heute ihre Praxis geschlossen. Außerdem treffen viele Ärztinnen und Ärzte sich am Nachmittag in Stuttgart, um zusammen zu demonstrieren.

Du musst dringend zum Arzt? Das kannst du tun

Wenn du heute zum Arzt musst, geht das natürlich trotzdem. Die Veranstalter der Protestaktion haben mitgeteilt, dass ein Vertretungssystem eingerichtet wurde. Das heißt: Falls die Praxis, zu der du normalerweise gehst, heute geschlossen hast, kannst du zu einem anderen Arzt gehen. Wer die Vertretung ist, erfährst du entweder auf der Webseite oder am Telefon deiner Arztpraxis. Du kannst auch die Nummer 116117 anrufen - da kann dir der ärztlichen Bereitschaftsdienst sagen, zu welchem Arzt du gehen kannst.

