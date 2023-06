Infekt, Husten, Schnupfen: Bald kannst du dich wieder easy per Telefon krankmelden

Die telefonische Krankschreibung war schon während der Corona-Pandemie möglich. Jetzt soll sie dauerhaft kommen.

Ab wann du dich wieder easy per Telefon krankschreiben lassen kannst, ist noch nicht safe. Es wird aber erwartet, dass das ab Herbst wieder möglich ist - dann aber dauerhaft. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt. In diesen Fällen kannst du dich telefonisch krankschreiben lassen:

Bei Krankheiten mit leichten Symptomen wie Husten, Schnupfen und Magen-Darm-Infekt

Wenn du in der entsprechenden Arztpraxis schon warst und dich die Angestellten dort kennen

Wichtig: Damit dich dein Arzt oder deine Ärztin telefonisch krankschreiben kann, muss er oder sie dich persönlich am Telefon beraten und sich davon überzeugen, wie es dir geht. Wenn du heftigere Symptome hast, solltest du natürlich auf jeden Fall zum Arzt gehen!

Telefonische Krankschreibung: Deshalb geht das bald dauerhaft!

Gesundheitsminister Lauterbach will damit die Arztpraxen entlasten, weil die oft krass überfüllt sind. Aber auch dir soll der Weg zum Arzt erspart werden.

Das macht Sinn bei Fällen ohne schwere Symptomatik.

Nice to know: Eingeführt wurde die Krankschreibung per Telefon während Corona. So sollte verhindert werden, dass kranke Menschen in der Praxis vor Ort andere anstecken. Im April war die Sonderregelung aber ausgelaufen. Seitdem müssen die Patienten wieder in die Praxis. Das ist jetzt bald nicht mehr nötig!

