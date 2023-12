Studie: Milliarden Nutztiere landen unnötig im Müll

Forschende haben berechnet, dass 18 Milliarden Tiere sterben müssen, ohne je gegessen zu werden.

Das sind laut den Autoren der Studie im Jahr 2019 2,4 Tiere pro Mensch auf der Welt gewesen. Das seien ungefähr 52,4 Millionen Tonnen knochenfreies, essbares Fleisch, das entsorgt wurde. Über 93 Prozent dieser verschwendeten Tiere waren Hühner. Der Rest setzt sich aus Truthähnen, Schweinen, Schafen, Ziegen und Rindern zusammen.

💡 Die Studie basiert auf den Berechnungen von Forschenden der Universität Leiden. In der Fachzeitschrift "Sustainable Production and Consumption" wurde sie veröffentlicht. Die Daten wurden aus dem Jahr 2019 verwendet - weil das die letzten Zahlen sind, die nicht von der Pandemie geprägt sind.

Deswegen sterben viele Nutztiere unnötig

Je nach Region gibt es unterschiedliche Gründe dafür, dass essbares Fleisch im Müll landet. In Nordamerika und Europa zum Beispiel gibt es das Problem des Konsums - hier wird das weggeschmissene Fleisch nicht rechtzeitig verkauft oder wird in Privathaushalten schlecht. Das ist auch der Grund für die meisten unnötigen Verluste - genauer 26,7 Prozent.

Teilweise müssen die Tiere auch in der Produktion unnötig sterben - insbesondere passiert das in Afrika südlich der Sahara. Beispielsweise könnte das an Krankheiten liegen.

Hier findest du eine Doku zur Massentierhaltung von Schweinen:

Für weniger Massentierhaltung könnte Labor-Fleisch sorgen - das gibt's in den USA: