WTF: 21-Jähriger wegen Fast Food überfallen?!

Der 21-Jährige hat sich in der Stuttgarter Klett-Passage Fast Food gekauft. Plötzlich standen mehrere junge Männer vor ihm ...

... und wollten ihm sein Essen abziehen. Laut Polizei soll die rund fünfköpfige Gruppe sogar gedroht haben, den 21-Jährigen zu vermöbeln:

Der junge Mann hatte aber offenbar gar keinen Bock, sein Essen abzugeben und weigerte sich.

Daraufhin klaute ihm einer der Männer eine Getränkeflasche, die er in seiner Jacke hatte.

Als mehrere Zeugen auf die Gruppe aufmerksam wurden, sind die Männer laut Polizei zu Fuß geflüchtet. Passiert ist das am Dienstagabend.

Überfall in Stuttgart: Hast du was gesehen?

Falls du Hinweise geben kannst oder den Vorfall beobachtest hast, melde dich unter der 0711/89905778 bei der Kripo Stuttgart.

