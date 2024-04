Surprise: Taylor Swift haut Doppelalbum raus!

Good News für alle Swifties: Taylor hat zwei Stunden neue Musik veröffentlicht! Die Fans spekulieren, um wen es geht.

Taylor Swifts neues Album "The Tortured Poets Department" wurde wie geplant am Freitag veröffentlicht.

Es hat 16 Songs inklusive der neuen Single mit Post Malone.

Aber dann kam die Surprise: Zwei Stunden später hat Taylor einfach noch mal 15 Songs gedroppt!

Unter dem Namen "The Tortured Poets Department: The Anthology" kannst du das Doppelalbum bei Spotify und Co. hören.

Es sind insgesamt 31 neue Songs - du brauchst über zwei Stunden, um alle zu hören!

Taylor hat die Überraschung zeitgleich mit dem Release auf Instagram gedroppt. Sie schreibt zum "geheimen Doppelalbum", dass sie in den letzten 2 Jahren viele "gequälte Gedichte" geschrieben hat und sie mit ihren Fans teilen wollte. Hier kannst du den Post checken:

Heartbreak-Songs: Um wen gehts auf dem Album?

Wahrscheinlich um Taylors Ex Joe Alwyn. Funfact: Das Releasedatum des Albums soll 2023 auch das Trennungsdatum der beiden gewesen sein. Außerdem hatte Alwyn mit seinen Bros wohl eine Chat-Gruppe mit dem Titel "The Tortured Man Club". Andere Fans wollen aber auch den Musiker Matty Healy in einigen Zeilen wiedererkennen.

