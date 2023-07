Bald sitzt Taylor Swift in DIESER Jury! 👀

Die Musikerin wurde gemeinsam mit 300 anderen Personen in die "Academy" - die Oscar-Jury - aufgenommen.

Sie wird Teil des Musiksegments der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Sie joint damit einen Verband, der aus ├╝ber 10.000 Mitgliedern besteht. Dieses Jahr wurde zum Beispiel auch The Weeknd in die Jury aufgenommen.

Wer wurde noch f├╝r die Academy ausgew├Ąhlt?

Auch ein paar Deutsche aus der Filmwelt wurden f├╝r die Jury gepickt. Zum Beispiel einige, die am Film "Im Westen nichts Neues" beteiligt waren, der letztes Jahr vier Oscars abgestaubt hat. Aber auch andere internationale Stars, wie zum Beispiel Daniel Kwan und Daniel Scheinert aus dem Film "Everything Everywhere All at Once".

Die Academy hat es sich zum Ziel gesetzt, f├╝r mehr Diversit├Ąt im Verband zu sorgen. 2016 hatte sie angek├╝ndigt, mehr Frauen und Minderheiten aufnehmen zu wollen. Durch die neuen Mitglieder, die mit Taylor dazukamen, liegt der Frauenanteil jetzt bei 34 Prozent.

Wie kommt man in die Jury?

Um Mitglied der Academy zu werden, braucht man zum Beispiel eine Oscar-Nominierung oder muss etwas anderes in der Filmwelt geleistet haben. Dabei gibt es in der Academy viele Expertenteams, zum Beispiel in den Bereichen Kamera, Regie, Schnitt, Schauspieler und Musik.

Hier kannst du das frisch gebackene Jury-Mitglied live sehen!