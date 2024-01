Dieses emotionale Video teilte "Teddy" zu "Remigrations"-Treffen

Mit einem Statement auf Instagram hat der Comedian zu mehr Toleranz und Menschlichkeit aufgerufen.

Die aktuelle Diskussion über die Recherche von "CORRECTIV", die ein "Geheimtreffen" von rechten Politikern und Unternehmern über einen "Abschiebe-Masterplan" aufdeckte, hinterlässt auch bei einem der bekanntesten deutschen Comedians Tedros Teclebrhan aus Mössingen tiefe Spuren.

In dem Video spricht er über Menschlichkeit, Liebe und Miteinander - das hat auch für großen Zuspruch in seiner Community gesorgt.

Das sagt Teddy Teclebrhan nach "Remigrations"-Treffen Dauer 0:58 min Das sagt Teddy Teclebrhan nach "Remigrations"-Treffen

"Teddy" will Menschen und sich selbst Mut machen

"Ich muss auch mir manchmal Mut machen, nicht aufzugeben", gibt der Künstler zu. "Wenn wir uns nicht mehr die Hand reichen, ist das wie ein Aufgeben." Er sagt außerdem, dass es ihm in letzter Zeit schwerfalle, Unterhaltungsvideos zu posten, da gerade so viele schlimme Dinge in der Welt passieren. Daher hat er sich für dieses Statement entschieden.

Viel Zustimmung, aber auch Kritik

Seine insgesamt 1,4 Millionen Followerinnen und Follower reagieren unterschiedlich auf den Post. Bislang mehr als 112.000 Likes zeigen, dass viele zustimmen und auch in den Kommentaren danken ihm viele für dieses Statement. Es gibt aber auch einige kritische Stimmen – in Teilen sogar Verständnis für die Debatte, die von der AfD ausgelöst wurde.

