Neue Tinder-Funktion: Freunde easy zum Wingman machen!

Die Dating-App hat am Montag ein neues Feature vorgestellt. Es heißt "Matchmaker". Hier erfährst du mehr.

Bei der neuen Funktion geht es darum, dass deine Freunde für dich Tinder-Profile abchecken können. Wenn sie glauben, dass du und ein anderes Profil viben könntet, können sie dir das Profil bzw. die Person dahinter empfehlen. Das Profil wird dir dann mit einem Like angezeigt.

Wie funktioniert das?

Deine Freunde brauchen dafür kein eigenes Tinder-Profil. Du kannst ihnen beispielsweise einen Link schicken. Dann kann die Session ab sofort starten. Deinen Freunden werden verschiedene Tinder-Profile gezeigt. Der Link ist für 24 Stunden gültig.

Uncoole Folge? Klar, viele machen Screenshots von Tinder-Profilen und schicken die dann an Freunde weiter. Durch "Matchmaker" können jetzt aber auch mehr Menschen direkt in der App dein Profil sehen und so ein wenig Einfluss darauf nehmen, ob du gematcht wirst oder nicht.

Die meisten Leute auf Tinder sind single? Naja....check das mal: