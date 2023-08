Mit Tretboot: Österreicher überfährt Mann aus RLP - mehrmals!

mit Whatsapp teilen

Der Schwimmer aus Germersheim war in einem See in Tirol unterwegs. Dann griff ihn ein Österreicher an - wohl ohne Grund.

Ein weiterer Österreicher im Wasser soll den Tretbootfahrer angefeuert haben, den 67-Jährigen zu überfahren. Passiert ist das Ganze am Sonntag im Reintalersee in Kramsach (Österreich). Laut Polizei versuchte der Tretbootfahrer drei- oder viermal, den Mann aus Rheinland-Pfalz zu überfahren. Teilweise schaffte er das auch. Der 67-Jährige habe sich kaum über der Oberfläche halten können und mehrmals Wasser geschluckt. Als er versuchte, sich gegen den Angriff zu wehren, verletzte er sich leicht am Bein. Die beiden Österreicher im Alter von 37 und 21 Jahren ließen den Deutschen erst in Ruhe, als er mit der Polizei drohte. Mit Tretboot überfahren: Beide Österreicher hatten wohl Alkohol intus Die beiden Österreicher hatten wohl zuvor Alkohol getrunken. Warum es zu dem Vorfall kam, ist unklar. Laut Polizei gab es vor dem Angriff keinen Streit oder Ähnliches zwischen den drei Personen. Sie ermittelt jetzt gegen die beiden. Diese hatten sich übrigens am Ufer bei dem 67-Jährigen entschuldigt, nachdem er sich völlig erschöpft dorthin gerettet hatte.