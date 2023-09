Nach elf Monaten! Schalke entlässt Trainer Thomas Reis

Auch nach dem Abstieg aus der Bundesliga läuft es beim FC Schalke 04 überhaupt nicht. Die Verantwortlichen reagieren.

Der Verein hat heute Cheftrainer Thomas Reis rausgeworfen. Der 49-Jährige hatte den Posten bei Schalke 04 erst im Oktober 2022 übernommen. Warum muss er gehen? Die Verantwortlichen sagen, dass sie mit dem Saisonstart in der zweiten Bundesliga überhaupt nicht zufrieden sind und den "negativen Trend" brechen wollen. Bis auf Weiteres soll der bisherige Co-Trainer Matthias Kreuzer das Team übernehmen.

Matthias Kreutzer genießt unser volles Vertrauen und wir werden ihn mit all unseren Mitteln unterstützen. Parallel arbeiten wir an der Nachfolgelösung.

Trainer von Schalke entlassen: Club steckt in der Krise!

Erst in der letzten Saison sind die Schalker aus der ersten Bundesliga abgestiegen. Doch auch in der zweiten Liga haben die Königsblauen Probleme. Aus den ersten sieben Spielen holten die Schalker nur sieben Punkte und stehen auf Platz 16 der Tabelle. Nach der Niederlage am Wochenende hatten mehrere S04-Profis Trainer Thomas Reis öffentlich kritisiert.

Der Traditions-Club steckt schon länger in der Krise. Was bei Schalke 04 abgeht, kannst du hier checken: