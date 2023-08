Frau schickt Gift-Brief an Trump: 22 Jahre Knast!

Die Kanadierin hatte das potenziell tödliche Gift für den Brief selbst hergestellt. Ihr Plan scheiterte.

Der mit dem Gift Rizin versehene Brief sollte eigentlich das Weiße Haus und den damaligen Präsidenten Donald Trump erreichen. Er wurde aber vorher in einer Sortieranlage abgefangen - niemand kam zu Schaden. Passiert ist das laut US-Justizministerium im September 2020. Außerdem hat die Frau weitere Gift-Briefe an Strafverfolgungsbeamte im US-Bundesstaat Texas geschickt.

Btw: Schon kleine Mengen des Gifts Rizin können für einen Menschen tödlich sein.

Brief mit Gift an Trump geschickt: Das war der Grund!

Laut US-Justizministerium hat die heute 55-Jährige das Rizin in ihrem Haus in Kanada selbst hergestellt und die Briefe dann verschickt. Warum? Weil sie auf Trump wohl einen fetten Hass hatte und verhindern wollte, dass er Präsident wird. Den Strafverfolgungsbeamten gab sie die Schuld für eine Haftstrafe im Jahr 2019.

In Washington bekannte sich die Frau am Donnerstag schuldig und wurde verurteilt. Sie muss für knapp 22 Jahre in den Knast.

