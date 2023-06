Maskottchen verschwunden! Dieser Verein bietet Finderlohn

Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart ist auf der Suche nach Maskottchen Johnny Blue. Jetzt sollen die Fans mithelfen.

Schon seit dem 31. März ist das Maskottchen laut Verein verschwunden. In einem Insta-Post kündigte der TVB an, zwei Dauerkarten als Finderlohn zu bieten. Übersehen kann man Johnny nicht: Der Kopf des Maskottchens ist eine Disko-Kugel und in den Haaren sind laut Verein 700 LEDs verbaut.

TVB-Maskottchen: Krasser Aufwand für die Herstellung

Der TVB sagt, dass alleine der Kopf mehr als 7.000 Euro gekostet. Für die Haare würden insgesamt 1,4 Kilometer Kunststofffaser benötigt. Der Aufwand: Knapp 200 Arbeitsstunden. Deshalb sei nicht klar, ob - sollte Johnny Blue nicht gefunden werden - beim ersten Heimspiel der neuen Saison in der Porsche-Arena wieder ein Maskottchen am Start sein kann.