Die Überschwemmungen haben vieles zerstört und 14 Menschen getötet. Wegen toter Tiere und Mücken besteht Seuchengefahr.

Stell dir diese Situation vor: Nur Wasser um dich herum, deine Stadt ist von der Umgebung abgeschnitten und jetzt drohen noch Krankheiten. So geht es vielen Menschen in den überfluteten griechischen Gebieten. Tote Tiere, Chemikalien aus der Umgebung und austretendes Abwasser sorgen für eine Seuchengefahr. Die Betroffenen sollen deshalb nur noch Wasser aus Flaschen benutzen.

Fläche von über 100.000 Fußballfeldern unter Wasser

Helfer in Hubschraubern, Booten und Traktoren retteten am Wochenende viele Menschen. Straßen, Gebäude und Stromleitungen sind vielerorts zerstört. Deswegen wurde auch der Schulstart verschoben - eigentlich sollte der Unterricht am Montag beginnen.

Auch in Bulgarien und der Türkei gab es Überschwemmungen: