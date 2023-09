Schon wieder Überschwemmungen - diesmal in Griechenland, Bulgarien und der Türkei

Zahlreiche Häuser wurden in Südeuropa und der Türkei überschwemmt. Mindestens acht Menschen sind gestorben.

Unwetter in Griechenland, Bulgarien und der Türkei haben zu Starkregen und Überschwemmungen geführt. Heftig: Innerhalb von 18 Stunden hat es in Teilen von Griechenland so viel geregnet wie in Berlin das ganze Jahr. Wetterexperten sagen: "Die Situation ähnelt der im Ahrtal 2021, nur mit einem Vielfachen der Regenmenge."

So ist die Lage in Griechenland, Bulgarien und der Türkei:

In Griechenland ist eine Person durch das krasse Unwetter gestorben. Auf der Insel Korfu fiel der Strom aus. Seit Dienstagabend sollen Menschen in den betroffenen Gebieten in Mittelgriechenland ihre Häuser nicht verlassen.

In Bulgarien haben zwei Menschen das Leben verloren, viele werden vermisst. Campingplätze mussten geräumt werden und Autos sowie Wohnmobile wurden von den Überschwemmungen ins Meer mitgerissen. In einigen Orten fiel der Strom aus. Es wird davor gewarnt, aktuell ans Meer zu reisen.

In der Türkei sind fünf Menschen gestorben - zwei in Istanbul und drei Kırklareli. Vier weitere Menschen werden aktuell vermisst. Die Lage ist auch hier schlimm: Istanbuls Straßen gleichen reißenden Flüssen, die Autos und Marktstände wegspülen. Eine Metrostation stand teilweise unter Wasser.

Hier siehst du, wie heftig die Überschwemmungen in der Türkei sind:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün #İstanbul için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur sele dönüştü. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. İçişleri Bakanı… pic.twitter.com/ptsZxNNmiE

Warum sind die Unwetter so heftig?

Der Regen kommt nach einem heißen, trockenen Sommer, in Griechenland gab es zudem Waldbrände. Darum sind die Böden sehr trocken und die Erde kann den Starkregen nicht so schnell aufnehmen. Es kommt zu Hochwasser, das durch das anhaltende Unwetter immer schlimmer wird. Noch bis Donnerstag soll es stark weiter regnen.

Tote bei Waldbrand in Griechenland: War es Brandstiftung?

Auch in Spanien kam es zu Überschwemmungen: