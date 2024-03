Nach Tod von 58-Jährigem: Polizei schießt auf Mann

Am Sonntagnachmittag soll ein 54-jähriger Mann mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen haben.

Ein 58-Jähriger sei sogar an den Verletzungen gestorben. Das sind die ersten Erkenntnisse von Polizei, Landeskriminalamt (LKA) und Staatsanwaltschaft. Zwei Frauen seien teils schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut der Polizei ging am Sonntag gegen 17:30 Uhr ein Notruf wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts in einer Wohnung ein. Daraufhin hätten sich viele Einsatzkräfte auf den Weg zum Ulmer Stadtteil Eselsberg gemacht. Die erste Streife vor Ort habe einen "blutverschmierten Mann" angetroffen, der ein Messer in der Hand gehalten habe. Der Mann sei direkt auf die Beamten losgegangen, woraufhin diese auf ihn schossen und ihn verletzten.

Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht und noch am Abend operiert worden. Zu seinem Zustand oder dem der verletzten Frauen gibt es bisher keine weiteren Infos. Auch die Hintergründe zur Tat sind laut Polizei noch unklar.