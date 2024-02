Verbotene Weichmacher im Urin gefunden?!

Kinder UND Erwachsene sind betroffen. Das Umweltamt warnt: Die Chemikalien sollen gefährlich sein.

In ganz Deutschland wurden verbotene Weichmacher entdeckt - im Blut und Urin von Kindern und Erwachsenen. Das berichtet die FUNKE Mediengruppe. Die Chemikalie soll unter anderem der Fruchtbarkeit schaden. Zuerst hatten Forschende aus Nordrhein-Westfalen die Chemikalien im Urin von Kindern entdeckt.

Umweltbundesamt schlägt Alarm

Das deutsche Umweltbundesamt will, dass sich in der ganzen EU um das Problem gekümmert wird. Auch in Polen und Dänemark wurde der Weichmacher in Proben entdeckt. Die Chemikalie ist unter anderem in Kosmetik, Gegenständen zum Kochen und Essen und in Spielzeug verboten.

Wir nehmen diese Belastung sehr ernst, denn der Fund dieses Stoffes ist eine wirklich heikle Sache.

