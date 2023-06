Schlimmer Unfall: Jugendlicher stirbt auf Roller

Gemeinsam mit seinem Mitfahrer fuhr der 17-Jährige den Motorroller gegen eine Hauswand.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind die beiden in Pfaffenweiler im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald von der Straße abgekommen - wahrscheinlich, weil sie gegen den Bordstein gefahren sind. Ganz genau weiß man aber noch nicht, was die Unfallursache war.

Der 16-jährige Mitfahrer wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt und liegt jetzt im Krankenhaus. Es wurde versucht, den 17-jährigen Fahrer wiederzubeleben, er starb aber noch am Unfallort.

In Stuttgart sucht die Polizei nach Zeugen - hast du etwas mitbekommen?