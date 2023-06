Unfall im Schwimmbad: 17-Jähriger stirbt

Im Bergbad in Heltersberg ist ein 17-Jähriger gestorben. Er soll sich beim Einsteigen in das Bad tödlich verletzt haben.

Der Unfall in dem Schwimmbad in der Nähe von Kaiserslautern ereignete sich in der Nacht auf Sonntag. Laut Polizei starb der 17-Jährige im Eingangsbereich des Schwimmbads. Er soll vermutlich versucht haben, über das Drehkreuz zu klettern und habe sich dabei tödlich verletzt.

Rund eine Stunde später wurde der 17-Jährige von anderen Jugendlichen gefunden. Da war er wohl schon tot. Ein Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen. Die Gemeinde steht unter Schock:

Wir sind geschockt und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen.

Nach Unfall in Bergbad: Es wird ermittelt!

Woran und wie der Junge gestorben ist, will jetzt die Staatsanwaltschaft klären. Die Ermittlungen laufen. Wichtig: Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Gewalttat vorliegt.

