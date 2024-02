US-Präsident Joe Biden nennt Putin einen "durchgeknallten Hurensohn"?!

Bei einem Treffen mit Spendern der Demokratischen Partei ging es unter anderem um den Klimawandel. DAS hat Putin damit zu tun.

Spoiler Alert: Eigentlich gar nix. Trotzdem kam die Sprache auf den russischen Präsidenten. Als es nämlich um den Klimawandel ging, sagte US-Präsident Joe Biden, der Klimawandel sei trotz des "durchgeknallten Hurensohns Putin" die "existenzielle Bedrohung für die Menschheit". Gut, diese Übersetzung passt vielleicht in dem Fall nicht zu 100 Prozent. Biden nannte den russischen Präsidenten nämlich wörtlich einen "SOB" - das ist die Abkürzung für "son of a bitch" im Englischen. Und der Ausdruck ist in den USA sehr gebräuchlich und besitzt daher nicht ganz die Stärke des deutschen Wortes "Hurensohn". Weitere Übersetzungen sind "Mistkerl" und "Arschloch".

Joe Biden flucht nicht das erste Mal

Die Nachrichtenagentur AFP schreibt, Biden sei auch privat dafür bekannt, oft zu fluchen. Aber auch in der Öffentlichkeit konnte er es sich ein paar Mal nicht verkneifen. So nannte er zum Beispiel im Januar 2022 einen Reporter des Senders Fox News, der besonders bei Konservativen beliebt ist, ebenfalls einen "son of a bitch". Er dachte, das Mikro sei ausgeschaltet. Doof gelaufen.

