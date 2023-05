Abstiegskampf: VfB Stuttgart macht Ansage an Fans

mit Whatsapp teilen

Am Samstag gehts für den VfB Stuttgart um den Verbleib in der Bundesliga. Der Verein hat sich jetzt an die Fans gewandt.

Das letzte Spiel der Saison hat der VfB zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Egal, wie da Spiel ausgeht, die Fans sollen auf keinen Fall auf den Rasen stürmen. Dazu hat der Club jetzt in einer Mitteilung herausgegeben: Ein Platzsturm ist mit erheblichen Gefahren verbunden, im schlimmsten Fall können Menschen zu Tode kommen. Bitte bleibt nach dem Schlusspfiff auf euren Plätzen. Polizei und Ordnungsdienst würden zur Sicherheit der Fans versuchen, den Platzsturm zu verhindert. Nur im äußersten Notfall könnten sie zulassen, dass Menschen aufs Spielfeld kommen. Für den Club bedeute der Platzsturm auch einen finanziellen Schaden, das soll verhindert werden, heißt es in der Mitteilung. Im letzten Jahr haben die Fans den Klassenerhalt auf dem Rasen gefeiert: Abstieg droht: So ist die Situation für den VfB Stuttgart Aktuell steht der VfB zwar auf dem sicheren 15. Platz der Tabelle. Er ist aber punktgleich mit dem VfL Bochum auf dem Relegationsplatz und nur einen Punkt von Schalke und dem direkten Abstiegsplatz entfernt. Das heißt, falls Stuttgart verliert, Bochum und Schalke gewinnen, steigt Stuttgart ab. Gewinnt Stuttgart, bleiben sie in der 1. Liga.