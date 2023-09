Ein Waldbrand neben den Weinbergen - und plötzlich stinkt der edle Wein wie ein Aschenbecher. Forscher suchen eine Lösung.

Sobald der Rauch in die Trauben eindringt, ist es zu spĂ€t. Die Weinpflanzen speichern die MolekĂŒle ein und setzen sie erst wieder frei, wenn die FrĂŒchte gĂ€ren. Beim Verarbeiten können die Winzer also nicht checken, ob der Wein schlecht sein wird, weil sich der Geruch erst spĂ€ter in der Flasche ausbreitet.

Aschenbecher-Wein: WestkĂŒste der USA trifft es hart

An der WestkĂŒste werden ĂŒber 90 Prozent der amerikanischen Weine hergestellt - in der Region gibt es aber auch andauernd WaldbrĂ€nde. Schon 2020 hat die Industrie Verluste in Milliardenhöhe gemacht, weil riesige Mengen Wein unbrauchbar waren.

150 Hektar Wald brennen: Deshalb sind die Löscharbeiten so gefÀhrlich

Wein schmeckt nach Asche: Forscher suchen Lösungen

Experten gehen davon aus, dass es nicht DIE Lösung fĂŒr das Problem gibt. Eine Möglichkeit ist es, die Trauben vor dem Verarbeiten zu testen. Allerdings waren 2020 nach den heftigen WaldbrĂ€nden in Kalifornien die Labore so ĂŒberlastet, dass die Winzer kaum eine Chance dazu hatten.