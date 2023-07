98 Prozent! NASA macht aus Urin und Schweiß wieder Trinkwasser 💧

Die NASA hat es geschafft, Urin und Schwei├č fast komplett zu recyceln. Warum das eine gute Sache ist, erf├Ąhrst du hier.

Wenn Astronauten mit der Internationalen Raumstation ISS im Weltall unterwegs sind, brauchen sie t├Ąglich rund vier Liter Wasser zum Trinken, Waschen und Kochen. Damit man m├Âglichst wenig Wasser mitnehmen muss und es trotzdem nicht ausgeht, versucht die US-Raumfahrtbeh├Ârde NASA, m├Âglichst viel davon direkt an Bord zu recyceln.

Mit Erfolg! Dank einer neuen Technologie k├Ânnen an Bord der ISS jetzt 98 Prozent von Pipi und Schwei├č wiederverwendet werden.

Trinkwasser aus Urin und Schwei├č? Das Ganze funktioniert so:

In dem System werden Abwasser und Feuchtigkeit aus der Luft gesammelt.

Die ganze Suppe wird dann mithilfe einer Vakuum-Anlage gefiltert.

Der Urin wird dann noch etwas aufbereitet, sodass am Ende 98 Prozent der Fl├╝ssigkeit zu sauberem Trinkwasser wird.

Sauberer als Trinkwasser!

Wer sich jetzt fragt, ob die Astronauten Urin trinken, lautet die Antwort: Nein! Die Chefin vom Environmental Control and Life Support System (ECLSS), Jill Williamson, sagt dazu:

Die Besatzung trinkt keinen Urin; sie trinkt Wasser, das aufbereitet, gefiltert und gereinigt wurde, sodass es sauberer ist als das, was wir hier auf der Erde trinken.

Mit der neuen Technologie k├Ânne man drau├čen im All l├Ąnger ├╝berleben, ohne, dass f├╝r Nachschub gesorgt werden muss. So kann sich die Crew "auf die eigentliche Mission ihrer Mission konzentrieren", so Williamson.

F├╝r uns ist "glasklar": Coole Sache! ­čĹŹ

