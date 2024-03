Der Weltglücksbericht 2024 ist raus. Er zeigt: Deutschland liegt im Ranking weiter hinten als noch letztes Jahr.

Finnland ist zum siebten Mal in Folge an der Spitze. In keinem der 143 Länder, die am Bericht teilgenommen haben, sind die Menschen glücklicher. Auch sehr weit oben sind Dänemark, Island, Schweden und Israel. Demnach leben in Afghanistan hingegen die unglücklichsten Menschen. Im Bericht wurde der Zeitraum von 2021 und 2023 betrachtet.

Weltglücksbericht 2024: Deutschland ist abgerutscht

Deutschland ist leicht abgerutscht - von Platz 16 auf 24. Die Menschen hier haben ihr Leben und dessen Qualität minimal niedriger bewertet als noch im Vorjahr. Klingt aber schlimmer als es ist, sagt SWR-Reporterin Sofie Donges:

Deutschland im Weltglücksbericht auf Platz 24 Dauer 0:29 min Deutschland im Weltglücksbericht auf Platz 24

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nicht mitgeteilt, warum genau zum Beispiel die Finnen glücklicher sind. Aber sie haben ein paar Faktoren festgemacht, die Menschen generell zufriedener machen:

Soziale Unterstützung

Einkommen

Freiheit

keine Korruption

