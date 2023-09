Hitze-HAMMER kommt auf dich zu! ☀️

Die nächsten Tage dreht der Spätsommer noch mal unerwartet auf. Hier wird es am heißesten.

Die Good News: Es bleibt bis mindestens zum nächsten Wochenende extrem warm. Länger lässt sich das Wetter noch nicht zuverlässig vorhersagen, die Tendenz sieht aber danach positiv aus.

Baden-Württemberg am wärmsten

Freiburg hat wie immer, wenn es um Temperatur-Rekorde geht, die Nase vorn - mit knapp über 30 Grad am Montag und am Wochenende! Auch in der Ecke Mannheim sieht es sehr nice aus. In Rheinland-Pfalz wird es in Trier, Koblenz oder Mainz fast 30 Grad warm.

