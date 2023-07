"Absolutes Ausnahmetalent": DIESEN 20-Jährigen holt RB Leipzig

Xavi Simons gilt als eins der größten Talente im Fußball. In der nächsten Saison spielt der Niederländer Bundesliga!

RB Leipzig hat das Mittelfeld-Talent für ein Jahr von Paris Saint-Germain ausgeliehen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Wichtig: Die Roten Bullen haben keine anschließende Kaufoption. Trotzdem feiert der sportliche Geschäftsführer von RB, Max Eberl, den Neuzugang:

Er gehört auf seiner Position im offensiven Mittelfeld in seiner Altersklasse zu den besten Spielern im europäischen Fußball (...).

RB Leipzig 🤝 @xavisimons 🔥Xavi #Simons wechselt vom französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain leihweise für ein Jahr zu RB Leipzig und läuft mit der Rückennummer 20 für uns auf. Herzlich willkommen in Leipzig, Xavi 🔴⚪️ pic.twitter.com/4yYkXML3mA

Simons freut sich schon auf seine Zeit in Leipzig. Er sagt, dass die Bundesliga für ihn eine der stärksten Ligen in Europa ist. Außerdem hat er Bock, mit RB in der Champions League zu spielen. Auf seinem Insta-Account hat er schon ein paar Bilder aus Leipzig gepostet.

Xavi Simons wechselt nach Leipzig: Hier war er Torschützenkönig!

Zuletzt war Simons an den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven ausgeliehen. In der letzten Saison hat der offensive Mittelfeldspieler richtig rasiert und wurde mit 19 Treffern sogar Torschützenkönig! BTW: Neun Jahre lang wurde der 20-Jährige in "La Masia", der Jugendakademie des FC Barcelona ausgebildet, dann schloss er sich 2019 PSG an.

Seine Tore in der Eredivisie kannst du dir hier reinziehen:

