Young Thug mit neuer Brand trotz Gerichtsprozess?!

Rapper Young Thug steht vor Gericht. Doch auf Instagram droppt er jetzt erste Fotos zu seiner neuen Brand "Act Normal".

Ihm wird vorgeworfen, dass sein Musiklabel Young Stoner Life (YSL) die Kriterien einer Straßengang erfüllt. Dabei wird er als Kopf des Labels für diverse Verbrechen angeklagt. Doch überraschend teased der Rapper seine neue Fashion-Brand "Act Normal" mit dem Spruch "If you support me... then you know the rest" an:

Stehen der Prozess und die Brand in Verbindung?

Der Name "Act Normal" klingt verdächtig - und auch auf Social Media postete er den Hashtag "#freejeff", also Thugs richtigen Namen. Darunter finden sich diverse Beiträge zum Prozess. Es gab aber noch keine offiziellen Äußerungen, ob die Brand tatsächlich was mit dem Prozess zu tun hat.

Aktuell ist es die zweite Fashion Line von Thug. Mit "Spider-Clothing" hatte er bereits den Streetwear-Markt abgedeckt. Wie die neue Brand aussieht, wissen wir aber noch nicht.

Hier findest du ausführliche Details zu Young Thugs Prozess: