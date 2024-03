Statt die Umwelt zu verschmutzen, können mit den Stummeln Häuser isoliert werden. Eine belgische Stadt macht es vor.

In der Gemeinde Ath stehen mehrere Sammelboxen für die Kippen. Die werden dann in den Norden von Paris gebracht, um verarbeitet zu werden. Erst werden die Zigaretten-Stummel von Giftstoffen befreit. Danach werden daraus isolierende Fasern hergestellt. Am Ende kann man damit Häuser dämmen oder warme Kleidung produzieren.

Zigarettenstummel verschmutzen Umwelt

Das Projekt hat nicht nur wegen des Recyclings Vorteile: Landen Zigaretten-Stummel auf dem Boden geben sie viele Giftstoffe an die Umwelt ab und verpesten das Grundwasser. Dann sammelt man sie doch lieber in einer Box!

