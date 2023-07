1 Das peinlichste Kennenlernen aller Zeiten

„Sie ist auch Russin, ihr werdet euch verstehen.“ Das war das Erste, was Walerija über Vika gehört hat. Was sie nicht wusste: Vika dachte sich: „Mist, dann bin ich gar nicht mehr die einzige Russin.“ Trotzdem haben wir uns zusammengefunden - und das, obwohl wir das mit Abstand peinlichste Kennenlernen durchleben mussten, das es in der Geschichte des Kennenlernens gibt. Deswegen wollten wir es in der ersten Folge von unserem Podcast Baby nochmal richtig machen. Wir fragen uns gegenseitig: Wie sind wir eigentlich aus Russland nach Deutschland gekommen? Worüber wollen wir in diesem Podcast auf keinen Fall sprechen? Und was ist das Deutscheste an uns? In dem Podcast möchten wir auf jeden Fall noch herausfinden, was das Russischste an uns ist. Und ihr werdet herausfinden, was wir meinen, wenn wir sagen, dass in einem russischen Gericht „ein bisschen Mayo“ drin ist. Gehört ihr zu den 3 - 6 Millionen russischsprachigen Menschen in Deutschland oder interessiert euch aus anderen Gründen die russische Kultur und ihr wollt Teil des Podcasts werden? Dann schickt gerne eine Frage, die euch beschäftigt, ein Erlebnis, das ihr teilen möchtet oder eine Erinnerung, die ihr schön findet an uns per Mail an njettenaedchen@ dasding.de oder per DM. njette Mädchen gehört seit dem 6.1.2022 zu DASDING Walerija & Vika auf Insta: https://www.instagram.com/walerija_/ https://instagram.com/vickymerkulova/

njette Mädchen gehört seit dem 6.1.2022 zu DASDING

