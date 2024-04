1 Kann ich meinem Opa vertrauen?

Marco kann sich an nichts erinnern, als er zwei Jahre alt war. Sein Opa Jo hingegen hat noch sich sehr gut im Kopf, was er 1939 erlebt hat. Mit 2 Jahren saß er in einem Flieger, schaute aus dem Fenster und sah Kriegsschiffe. Seine erste Erinnerung war ein Erlebnis zu Beginn des zweiten Weltkrieges.

Doch wie verlässlich sind diese Erinnerungen wirklich? Wie viel entgleitet uns im Laufe der Zeit und wie stark verändern sich die Bilder der Vergangenheit? Und wie sehr kann Marco den Geschichten, die sein Opa ihm erzählt, vertrauen?