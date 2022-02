1 Paragraf 219a wird abgeschafft, aber was ändert das überhaupt?

Die Bundesregierung plant den Paragrafen 219a abzuschaffen. Der regelt, dass Ärzt*innen nicht öffentlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen. Aber was genau bedeutet das für Ärzt*innen und vor allem für dich, wenn du dich über Abtreibungen informieren willst? Darüber sprechen wir in der ersten Folge von DIE & DU mit der Frauenärztin Bettina Gaber (21:45) und Chantal (06:55). Sie hat eine Abtreibung durchgemacht und erklärt uns, wie ihr Weg dahin war und wie sie sich informiert hat. Außerdem sprechen wir mit Sabina (12:00). Sie ist Pro Life Aktivistin und setzt sich unter anderem in ihrem Podcast gegen Abtreibungen ein. Christopher vom SWR-Hauptstadtstudio in Berlin erklärt uns, wie es nach der Abschaffung von §219a weitergehen kann und was die Pläne der Koalition sind.

Hier kannst du dir die Paragrafen 219a und 218 einmal selbst durchlesen:

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__219a.html

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__218.html

Zur Beratungsstelle pro familia kommst du hier:

https://www.profamilia.de/themen/schwangerschaftsabbruch

