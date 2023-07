10 Warum wir russische Trinksprüche und die Kaviar-Krise ernst nehmen

„S nowim Godom!“ (С Новым годом!) und ein frohes Neues von euren njetten Mädchen Walerija & Vika! Jahresanfang, der 7. Januar, das alte neue Jahr - es gibt einen Haufen Gründe zu feiern! Wir haben richtig Lust, mit euch virtuell anzustoßen und schauen uns die russischen Feiertage genauer an. Außerdem haben wir aufregende Neuigkeiten für euch (die Aufmerksamen haben vielleicht ja schon die neuen Logos im Coverbild entdeckt…). Aber Anstoßen ist in Russland und bei uns gar nicht so einfach: Es gibt Regeln, Reihenfolgen und Etiketten und die ein oder anderen problematischen Bräuche. Vor allem Trinksprüche müssen ordentlich ausgesprochen werden. Auf was angestoßen wird? Auf die Frauen, auf die Liebe, auf die Eltern, auf das Kennenlernen oder auf die Fußballmannschaft - EGAL. Denn bekanntlich ist Trinken ohne Trinkspruch eine Sauferei! Mindestens genauso wichtig am russischen Festtisch: Kaviar. Klingt dekadent, ist es auch. Aber hättet ihr gewusst, dass wir uns mitten in einer Kaviar-Krise befinden? Wir besprechen, wie ernst die Lage wirklich ist und wieso die meisten wahrscheinlich trotzdem nicht auf ihren Kaviar verzichten möchten.

Da wir jetzt offiziell Teil von DASDING und dem SWR sind, möchten wir besser für euch werden. Habt ihr Ideen für Gäste oder Themenvorschläge? Dann schreibt uns eine Mail oder Sprachnachrian njettemaedchen@ dasding.de oder bei Instagram!

Walerija auf Insta: https://www.instagram.com/walerija_/

Vika auf Insta: https://www.instagram.com/vickymerkulova/