106 - Kein Entkommen

In einer Sommernacht wird die Polizei zu einem Haus an der deutsch-niederländischen Grenze gerufen. In der Küche liegt eine Leiche. Was ist hier passiert und was sind die Hintergründe?

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wer sind Sanne und Hendrik?

(02:30) Die Expertin - Juristin Elena erklärt, was das Urteil des Gerichts bedeutet.

(21:09) Die Nachbesprechung - Unsere privaten Gedanken zum Fall.

