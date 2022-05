14 Krieg in der Ukraine: Warum das nicht der Krieg der russischen Bevölkerung ist #нетвойне

In dieser Folge möchten wir mit euch über den Krieg in der Ukraine sprechen. Ein Thema, das uns seit einiger Zeit nicht loslässt, uns aber auch emotional und sprachlos macht und so nahe geht, wie bisher kein anderes Thema in diesem Podcast. Wir sind uns sicher, dass es euch genauso geht. Walerija und Vika versuchen in dieser Folge ihre Gedanken zu der Nachrichtenlage zu sortieren.

Wir versuchen zu klären, wieso es so schwer ist für Menschen (vor allem in Russland) in einem See von Desinformation, Fake-News und russisch kontrolliertem Staatsfernsehen einen Überblick zu behalten und wie sehr diese angespannte Lage unsere Familien und Freunde spaltet. Und wir möchten sowohl mit Menschen aus der Ukraine, als auch mit Menschen aus Russland sprechen: Tanya ist Ukrainerin und musste ihre Heimat verlassen und fliehen, sie hat uns in einer Sprachnachricht erzählt, wie es ihr geht, wie sie die letzten Tage im Land erlebt hat, aber auch was ihre Gedanken und Hoffnungen für die Zukunft der Ukraine sind. Und wir hören Marina, sie versucht gerade alles zu mobilisieren, um beispielsweise Schutzwesten an die polnisch-ukrainische Grenze zu bringen. Und auch wenn die russische Regierung gerade alles unternimmt, um solche Stimmen zu unterdrücken - es gibt sie: Stimmen, wie die von Sergej und Mascha, die klar und deutlich #НЕТВОЙНЕ also "Nein zum Krieg" sagen. Und dem können wir uns nur anschließen. Dieses Thema wird uns natürlich noch eine Weile beschäftigen, deswegen schreibt uns gerne eure Gefühle, Fragen, Themenvorschläge und Gedanken entweder an njettemaedchen@dasding.de oder per Sprachnachricht über Instagram.

Walerija: https://www.instagram.com/walerija_/

Vika: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

+++

Hinweis: Diese Folge wurde am 02. März 2022 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell. Politische Hintergründe, sowie Möglichkeiten zu helfen findet ihr unter anderem hier:

Johanna und Vici vom DASDING Podcast “DIE&DU” haben in der letzten Folge #3 die Basics zum Ukraine-Krieg erklärt und in der neuesten Folge beantworten sie eure Fragen: https://www.dasding.de/ext/podcast/dieunddu.html

Es gibt einen neuen Podcast von SWR/WDR/rbb „Alles ist anders – Krieg in Europa“ https://www.ardaudiothek.de/sendung/alles-ist-anders-krieg-in-europa/10326641/

Auf DASDING.de haben wir Hilfsangebote in BW und RP zusammengefasst:

https://www.dasding.de/update/ukraine-krieg-so-kannst-du-helfen-100.html

Unsere Kolleg*innen von funk haben Spendenmöglichkeiten, auch beim ARD Spendenkonto, gesammelt:

https://www.instagram.com/p/CafD-lQKFyu/

Pia vom funk-Kanal Psychologeek: Der Krieg & die Psyche - Strategien, damit umzugehen

https://www.youtube.com/watch?v=85LO5QVyvaY

Hier findet ihr unter anderem Demonstrationen für Solidarität mit der Ukraine in eurer Stadt:

https://standwithukraine.live/peace-protests/

Hier könnt ihr euch beispielsweise registrieren, wenn ihr jemanden unterbringen möchtet:

https://www.ukrainenow.org/

https://ukraine.lnob.net/

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.