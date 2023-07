16 Was Borsch und Memes mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben können

Es ist mehr als einen Monat her, dass Russland den Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hat. Mittlerweile lässt die Präsenz dieses Themas in den News etwas nach. Aber bei uns und auch bei vielen von euch noch lange nicht. Ihr habt uns eure Gedanken geschickt und wir sprechen über Dinge, die immer noch mitten ins Herz treffen. Vikas Heimatstadt wurde außerdem als Partnerstadt von Karlsruhe auf Schildern weggeklebt, Walerija musste im Restaurant über die Bezeichnung des Getränkes „Russe“ diskutieren und wir beide haben etwas Wichtiges über die Rote-Beete-Suppe „Borsch“ (борщ) gelernt. Wir sprechen außerdem auf euren Wunsch hin über einige Unterschiede zwischen Gesetzen in Russland und Deutschland. Nicht nur die großen und problematischen Gesetze, die es in Russland gibt, sondern auch die weirden und teils auch „unausgesprochenen“ Gesetze, die hier in Deutschland gerne befolgt werden. Wir haben gemerkt: Mülltonnen und die Gurtpflicht können ganz schön emotionale Themen sein. Zum Schluss sprechen wir über TikToks und Memes, die aktuell im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine immer wieder auftauchen. Sowohl die Videos von jungen Menschen aus der Ukraine oder von der Flucht als auch Memes, die es zu den Präsidenten gibt und die regelmäßig weitergeleitet werden. Wie diese Memes und TikToks aussehen und warum sie mehr sind als das, könnt ihr euch auf dem BRUST RAUS YouTube-Kanal ab dem 04.04.22 anschauen: https://www.youtube.com/brustraus Schreibt uns gerne eure Themenvorschläge, euere Gedanken und euer Feedback dazu an njettemaedchen@dasding.de oder per Insta DM an uns: Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/ Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/ Mehr zu der Aktion #CookforUkraine gibt es auch bei @oliahercules und @alissatimoshkina auf Instagram. +++ Hinweis: Diese Folge wurde am 29. März 2022 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell. Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.

#16 Was Borsch und Memes mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben können

Hinweis: Diese Folge wurde am 29. März 2022 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

