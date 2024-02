2 Spotlight

Wie ist es eigentlich, wirklich in der Öffentlichkeit aufzuwachsen? Und: Was macht es mit einem zu wissen, dass alle peinlichen Momente der Jugend für immer im Netz dokumentiert sind?

Wie ist es eigentlich, wirklich in der Öffentlichkeit aufzuwachsen? Und: Was macht es mit einem zu wissen, dass alle peinlichen Momente der Jugend für immer im Netz dokumentiert sind? Darüber spricht Lina in der zweiten Folge von "Fühl ich".

Alle Folgen von „Fühl ich“ findest du unter: https://www.dasding.de/podcasts/podcast-fuehl-ich-100.html

Expert:in: Psychologin, Autorin & Podcasterin Pia Kabitzsch

+++

Wenn dich etwas so stark belastend, dass du alleine nicht hinauskommst, dann darfst du dir auch professionelle Unterstützung holen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes. Anonym und kostenfrei Unterstützung findest du unter folgenden Nummern:

Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 (rund um die Uhr)

NummergegenKummer: 116 111 oder online unter https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/ (montags bis samstags von 14 Uhr bis 20 Uhr)

Der Service der 116117 vom Allgemeinen Medizinischen Dienst kann dir am Telefon oder online dabei helfen, einen Psychotherapeuten zu finden.

Die Deutsche Depressionshilfe bietet Unterstützung für Depressionskranke und Informationen für ihre Angehörigen.

Falls du Feedback, Anmerkungen oder fürs #AskLina eine Geschichte hast, die du mit uns teilen möchtest, kannst du uns jederzeit eine Mail schreiben an: fuehlich@dasding.de

+++

Podcasttipp: COSMO Danke, gut. Der Podcast über Pop und Psyche https://www.ardaudiothek.de/sendung/cosmo-danke-gut-der-podcast-ueber-pop-und-psyche/78255726/