Fühl ich - mit Lina Larissa Strahl

An sich selbst und seiner Psyche zu arbeiten ist hart - vor allem, wenn man trotz monatelanger Suche keinen Therapieplatz bekommt. In der sechsten Folge von "Fühl ich" spricht Lina darüber, wie sie ihre Therapeutin fand und was sie in den letzten Jahren in der Therapie gelernt hat. Zusätzlich gibt sie Dir einen Guide an die Hand, der bei der Suche nach einem Therapieplatz hilfreich sein kann!