20 Q&A: Teilmobilmachung - Das passiert gerade in Russland

Der russische Präsident Putin hat die “Teilmobilmachung der Streitkräfte” befohlen. In der Folge klären wir eure Fragen: Was ist eine Teilmobilmachung, warum macht Putin das und wie ist die Stimmung bei den Menschen in Russland? Vici spricht dafür mit unserer SWR-Korrespondentin in Moskau, Martha Wilczynski. Oliver Neuroth aus dem SWR-Hauptstadtstudio ist auch wieder dabei und sortiert, was das alles für uns in Deutschland bedeutet, wie die Politik reagiert und ob sich jetzt etwas in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine etwas ändert.

HINWEIS: Wir haben diese Folge am 21. September aufgezeichnet. Ganz aktuelle News bekommt ihr z.B. hier: https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-mittwoch-163.html

Der NDR-Podcast mit Updates zum Krieg gegen die Ukraine: https://www.ardaudiothek.de/sendung/streitkraefte-und-strategien-ukraine/7852196/