3 Krieg in der Ukraine: Darum geht es gerade

+++ HINWEIS: Diese Folge wurde am 23. Februar 2022 aufgezeichnet und veröffentlicht. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge nicht mehr aktuell. Aktuelle Infos findest du zum Beispiel im Liveblog auf tagesschau.de +++



Es ist schon seit Wochen in den News und am Montag, den 21. Februar kam dann die Meldung, dass das passiert ist, was viele Politiker in den letzten Wochen verhindern wollen: Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist weiter eskaliert. Wir wollen die ganzen Nachrichten der letzten Tage besser verstehen und schauen uns in dieser Folge an, was da los ist zwischen Russland und der Ukraine und was auch Deutschland damit zu tun hat. Christina Nagel ist ARD-Korrespondentin in Moskau und beantwortet eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Wir sprechen mit Maxim, der ukrainische Eltern hat und Demonstrationen für Solidarität mit der Ukraine organisiert. Ekaterina ist Russin, gerade zum Studieren in Deutschland und auch sie und ihre Familie beschäftigt der Krieg gerade sehr. Oliver Neuroth aus dem SWR-Hauptstadtstudio ordnet uns zum Ende der Folge ein, welche Rolle die NATO und Deutschland spielen und was der Krieg für Auswirkungen auch auf das Leben in Deutschland hat.

