#3 Soziale Angst: Was denken andere über mich?

Sind wir wirklich so abhängig von den Meinungen anderer? Und: Wissen wir eigentlich noch, wer wir sind, ohne den Einfluss von Außen? Darüber, dass ein gestärktes Selbstbild so viel mehr als nur ein Mindset ist, spricht Lina in der dritten Folge von "Fühl ich".