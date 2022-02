30 - Lust am Töten

Triggerwarnung: In dieser Folge geht es von 02:28 - 25:50 um selbstgefährdendes Verhalten.

"Hast du das Todesurteil schon gefällt?", "Ich weiß nicht, ob ich es tun kann" und "Wovor hast du Angst?" - das sind drei Nachrichten aus einem Chat. Dieser Chat ist der Anfang einer Geschichte, die so abartig ist, dass sie so wirkt, als hätte sie sich jemand ausgedacht. Aber sie ist real. In unserer Folge geht es um einen Mann, der töten will. Und Frauen, die sterben wollen. Ein Thema, das in manchen Teilen der Gesellschaft ein Tabu ist.

Zeitstempel:

(01:51) Der Fall

(26:06) Interview Hannah aus Freiburg hilft bei Suizidgedanken

(40:55) Justiz-Expertin Elena schätzt den Fall ein

(43:25) Nachbesprechung des Falls

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.