33 Das Russische Vorfreude-Verbot & Irina Shayks Cover-Fail

Diese Folge ist ein reines Sprichwort-Feuerwerk! Nachdem Walerija und Vika geklärt haben, wieso im russischen Gabeln in Steckdosen so zueinander passen, wie in Deutschland Fäuste auf Augen, geht es um unangebrachte Russenwitze in einer Bar, die Vika einen ganzen Abend lang ertragen musste. In der Frage der Woche möchte Walerija über Vorfreude reden - denn wie sagt man so schön in Deutschland? „Vorfreude ist die schönste Freude!“ Unsere russischen Familien sehen das allerdings ganz anders. Vorfreude durfte quasi nicht zugelassen werden, denn es kann ja noch alles schieflaufen! Wir kennen schiefe Blicke, die gefährlich werden können, dürfen das Geld, das wir nicht haben, gar nicht erst zählen und über bevorstehende Jobangebote sollten wir nicht sprechen. Und auch im Njetztalk bleiben wir bei Sprichworten: Im Russischen gibt es nämlich eins, das man wörtlich ungefähr so übersetzt: „Du kannst nicht mit einem Hintern auf zwei Stühlen sitzen“. Wir haben so das Gefühl, dass das Model Irina Shayk das aber aktuell versucht. Durch ihre Instagram Posts haben manche das Gefühl, dass sie auf der einen Seite Kriegssymbolik verwendet und den russischen Präsidenten Putin unterstützt und auf der anderen Seite „für den Frieden“ in der Ukraine postet. Irina Shayk schmückt außerdem aktuell das Cover des V-Magazins und die Kombination des Models, der Farben, Symbolik und Schrift sind mehr als ungünstig gewählt. Zum Schluss noch ein Danke an Dasha für den Aberglauben der Woche inklusive Schluckauf-Hacks! Sucht ihr noch nach einem Weihnachtsgeschenk? Und wollt ihr kostenlos bei unserer allerersten Live-Podcast-Aufzeichnung beim SWR-Podcastfestival am 14.01.23 in Mannheim dabei sein? Dann schreibt uns eine Mail an njettemaedchen@dasding.de und nehmt an unserer Verlosung teil! Noch nicht so sicher? Dann kriegt ihr hier alle Infos zum Festival: https://www.swr.de/podcastfestival! Teilnahmebedingungen zur Ticketverlosung: https://www.dasding.de/podcasts/teilnahmebedingungen-njette-maedchen-swr-podcastfestival-100.html Wenn ihr sonst noch Fragen, Gedanken oder Sprachnachrichten loswerden wollt - schickt uns gerne eine DM an njettemaedchen@swr.de Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/ Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/ +++Hinweis: Diese Folge wurde am 06. Dezember 2022 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell. Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.

Diese Folge ist ein reines Sprichwort-Feuerwerk! Nachdem Walerija und Vika geklärt haben, wieso im russischen Gabeln in Steckdosen so zueinander passen, wie in Deutschland Fäuste auf Augen, geht es um unangebrachte Russenwitze in einer Bar, die Vika einen ganzen Abend lang ertragen musste. In der Frage der Woche möchte Walerija über Vorfreude reden - denn wie sagt man so schön in Deutschland? „Vorfreude ist die schönste Freude!“ Unsere russischen Familien sehen das allerdings ganz anders. Vorfreude durfte quasi nicht zugelassen werden, denn es kann ja noch alles schieflaufen! Wir kennen schiefe Blicke, die gefährlich werden können, dürfen das Geld, das wir nicht haben, gar nicht erst zählen und über bevorstehende Jobangebote sollten wir nicht sprechen. Und auch im Njetztalk bleiben wir bei Sprichworten: Im Russischen gibt es nämlich eins, das man wörtlich ungefähr so übersetzt: „Du kannst nicht mit einem Hintern auf zwei Stühlen sitzen“. Wir haben so das Gefühl, dass das Model Irina Shayk das aber aktuell versucht. Durch ihre Instagram Posts haben manche das Gefühl, dass sie auf der einen Seite Kriegssymbolik verwendet und den russischen Präsidenten Putin unterstützt und auf der anderen Seite „für den Frieden“ in der Ukraine postet. Irina Shayk schmückt außerdem aktuell das Cover des V-Magazins und die Kombination des Models, der Farben, Symbolik und Schrift sind mehr als ungünstig gewählt. Zum Schluss noch ein Danke an Dasha für den Aberglauben der Woche inklusive Schluckauf-Hacks!

Sucht ihr noch nach einem Weihnachtsgeschenk? Und wollt ihr kostenlos bei unserer allerersten Live-Podcast-Aufzeichnung beim SWR-Podcastfestival am 14.01.23 in Mannheim dabei sein? Dann schreibt uns eine Mail an njettemaedchen@dasding.de und nehmt an unserer Verlosung teil! Noch nicht so sicher? Dann kriegt ihr hier alle Infos zum Festival: https://www.swr.de/podcastfestival!

Teilnahmebedingungen zur Ticketverlosung: https://www.dasding.de/podcasts/teilnahmebedingungen-njette-maedchen-swr-podcastfestival-100.html

Wenn ihr sonst noch Fragen, Gedanken oder Sprachnachrichten loswerden wollt - schickt uns gerne eine DM an njettemaedchen@swr.de

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 06. Dezember 2022 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.