5 Wie groß war das Leid?

Was hat ein ehemaliges Konzentrationslager mit der Familiengeschichte von Marcos Opa zu tun? In dieser Folge versuchen Marco und sein Opa Jo noch mehr über die Vergangenheit ihrer Familie herauszufinden. Außerdem erzählt Jo, wie es war, als die sowjetischen Soldaten auf einmal in ihrem Keller standen, und warum die Nachkriegsjahre für ihn schlimmer als der Krieg selbst war.

Hier geht's zum Zeitkapsel-Podcast:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/zeitkapsel-irene-wie-hast-du-den-holocaust-ueberlebt/10383879/

Hier gibt's mehr Infos zum Thema der Folge:

Zur Seite der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen:

https://www.sachsenhausen-sbg.de/geschichte/1936-1945-konzentrationslager-sachsenhausen/

Ein Überlebender des KZ Sachsenhausen berichtet, wie er in das Lager kam, über die Schuhprüfstrecke und die Todesmärsche:

https://www.deutschlandfunkkultur.de/joop-snep-ueberlebender-des-kz-sachsenhausen-wer-hinfiel-100.html

Wie war es in Deutschland in der Nachkriegszeit zu leben?

https://www.youtube.com/watch?v=CCz8P54iYfA

Du willst selbst mal recherchieren, was deine (Ur-)Großeltern in der Nazizeit gemacht haben? Imre hat dir eine Anleitung gebastelt:

https://www.dasding.de/dasding/podcasts/opa-lass-reden-ahnenforschung-familiengeschichte-was-wussten-oma-und-opa-ueber-die-nazizeit-100.html

Hier geht's zu allen anderen Kanälen des Podcasts:

https://1.ard.de/olrlinktree

Ihr habt Fragen oder Feedback? Schreibt uns gerne an opalassreden@dasding.de

Marco auf Instagram: https://www.instagram.com/marcoxart/

“Opa, lass reden – eine deutsche Geschichte” wird produziert von DASDING vom SWR im Kooperation mit Fritz vom rbb