5 Ziel Berlin: Wie Maria und Natasha aus Kyjiw geflüchtet sind

Vor zwei Wochen hat Russland offensiv den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet: Seitdem sind Tausende Menschen auf der Flucht. Auch mit dem Ziel Berlin. Wie kommen die Menschen über die Grenzen? Wer hilft ihnen, wenn sie hier ankommen? Und was macht die Bundesregierung jetzt?

Wir haben mit Maria und Natasha gesprochen, die uns von ihrer riskanten und langen Flucht von Kyjiw nach Berlin erzählt haben, wir waren am Berliner Hauptbahnhof und haben geschaut, wie die Geflüchteten dort in Empfang genommen werden. Und Oliver aus dem SWR-Hauptstadtstudio erklärt uns, wie Deutschland jetzt reagiert.

Habt ihr noch mehr Fragen und Anmerkungen? Schickt sie gerne per Mail an dieunddu@dasding.de.

