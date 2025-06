55 - "Sie waren gekommen, um zu helfen"

Es ist der 12. Oktober 1991. Um 2:29 Uhr in der Nacht wird der Polizei ein vermeintlicher Wildunfall auf dem Waldparkplatz Rottmündetal über eine Notrufsäule gemeldet. Das ist in Niedersachsen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Zwei Polizisten übernehmen den Einsatz und fahren zu dem Waldparkplatz. Kurze Zeit später sind sie tot.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

+++

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wohin sind die beiden Polizisten verschwunden und warum mussten sie sterben?

(31:21) Justiz-Expertin Elena erklärt, was passiert, wenn man Polizisten und Polizistinnen angreift

(34:21) Nachbesprechung des Falls

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.