62 Wir haben eine russische Familie, NATÜRLICH gibt’s lauter Missverständnisse

Wow, das gibt’s doch nicht! Oder doch? Nach manchen Gesprächen mit der russischen Familie sind sich Walerija und Vika nicht so sicher, was genau gemeint ist und ihren Familien geht es da ähnlich. Ist es die Sprachbarriere? Die Sozialisierung? Mentalität? Oder alles ein bisschen? In der Frage der Woche besprechen wir in dieser Folge: In welchen Situationen haben wir schonmal unsere Familie falsch verstanden? Von Blumensträußen, die uns Angst machen, über lieb gemeinte Fragen und Aussagen, die für Irritation sorgen, hin zu völligem Unverständnis für gewisse Rollenbilder oder Tätigkeiten, war schon alles dabei. Wir merken: Die Balance zwischen den zwei Welten hinzukriegen, ist manchmal gar nicht so einfach. Im Njetztalk schauen wir uns einen TikTok-Trend an, in dem verschiedene russischsprachige Leute sagen: „Ich bin russisch, natürlich muss ich bestimmte Dinge machen.“ Es geht in diesen Videos zum Beispiel um die Pflicht auf dem Gymnasium bleiben zu müssen, Ausgangssperren, gruselige Kinderlieder und zerstrittene Familien. Wir haben bei dem Trend gemischte Gefühle, schauen uns ein paar der einzelnen Aussagen genauer an und checken, wie das bei uns war. Unser Fazit ist: Pauschalisieren lassen sich die Aussagen nicht, aber: Wir kommen aus einer russischen Familie, NATÜRLICH definieren wir uns durch Leistung und würden uns über eine Bewertung zu unserem Podcast freuen. (Achja, trockenen Humor haben wir auch).

Habt ihr Gedanken zu der Folge? Schickt uns gerne eine Nachricht an njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Vika auf Instagram:

https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

Hier kommt ihr zu den Videos, die wir in der Folge erwähnt haben:

@xonastygirl:

https://www.tiktok.com/@xonastygirl/video/7326916229116022048

@jennahschott: https://www.tiktok.com/@jennahschott/video/7322867512704584993?lang=de-DE

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 30. Januar 2024 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.